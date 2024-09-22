Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетики Украины

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Нанесены новые удары по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонного сектора, и по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны РФ заявили, что также уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 и скопления личного состава и военной техники ВСУ в 141 районе.