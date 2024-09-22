Минобороны РФ заявило об уничтожении 106 украинских дронов в зоне СВО за сутки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 120 различных целей в зоне специальной военной операции, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.

Как сообщили военные, всего с начала проведения СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32 089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 325 танков и других боевых бронированных машин, 1 457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 370 единиц специальной военной автомобильной техники.