Военные группировки "Центр" в течение суток отразили 11 контратак украинских сил

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" в течение суток отразили одиннадцать контратак украинских сил, продвинулись в глубину обороны противника, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении, распространенном в воскресенье.

Отражены 11 контратак штурмовых групп украинских войск, говорится в сводке.

В течение суток подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике десяти украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк (ДНР).

Потери украинских формирований составили до 445-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов, сообщило Минобороны.

По его данным, войска группировки "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям двух украинских бригад и отряду погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 160-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское (ДНР) и Невское (ЛНР). Отражены пять контратак штурмовых групп противника. Его потери составили до 420-ти военнослужащих, два танка, три пикапа, восемь единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

Войска группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 13-ти украинских бригад в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка (ДНР). ВСУ потеряли до 560-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены два склада боеприпасов, сказано в сводке.

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское (ДНР) и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки противника. Он потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, две единицы артиллерийского вооружения.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Токаревка, Ингулец, Приднепровское и Антоновка Херсонской области, сообщило Минобороны.