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Возбуждено дело против украинских военных, причастных к гибели жителя Курской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, обстрелявших два гражданских автомобиля в Курской области, в результате чего один человек погиб, еще два получили ранения, сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Дела возбуждено в отношении участников вооруженных формирований Украины (ВФУ - ИФ) из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований.

Возбуждены два уголовных дела по статье об убийстве или покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также по статье о террористическом акте.

Сообщается, что 8 августа 2024 года ВФУ из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля "ВАЗ", двигающихся по участку дороги Льгов - Погребки в Суджанском районе Курской области.

В результате один человек погиб, ещё двое получили ранения. Один из автомобилей уничтожен, другой получил повреждения, информирует Главное военное следственное управление СК РФ.

Льгов Суджа Украина Курская область СКР
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