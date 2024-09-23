При атаке БПЛА в Белгородской области повреждены машины и остекление в трех домах

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Город Губкин в Белгородской области был атакован украинским беспилотником, повреждены автомобили и остекление в трех многоквартирных домах, сообщил в ночь на понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трёх многоквартирных домах", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.