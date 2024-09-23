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Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Байден пока не готов снять ограничения для Киева по ударам американским оружием по РФ, Израиль атакует объекты "Хезболлы", землетрясение в Чили

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден пока не принял решение по снятию ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия на территории РФ. Он заявил об этом в беседе с журналистами президентского пула.

- Сильное землетрясение произошло в Чили. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 63,7 км.

- Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Ливанские СМИ сообщают о крупных авиаударах на юге страны.

- При атаке БПЛА на город Губкин в Белгородской области повреждены машины и остекление в трех многоквартирных домах. Предварительно, пострадавших нет.

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