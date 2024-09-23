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Комитет Госдумы одобрил проект о конфискациях за организацию незаконной миграции

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию в первом чтении проект закона о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Законопроектом (664465-8) предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции.

Для достижения указанной цели законопроектом предлагается внести изменение в пункт "а" части первой статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК РФ, дополнив его статьей 322.1 УК РФ. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, "конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления, что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков".

Авторами проекта закона стала большая группа депутатов от разных фракций.

Госдума
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