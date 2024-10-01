Поправки о конфискации имущества за организацию незаконной миграции прошли I чтение

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции.

Законопроект № 664465-8 в июле в палату внесла группа парламентариев. Он предлагает распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции.

Для этого предлагается изменить пункт "а" части первой статьи 104.1 "Конфискация имущества" УК, дополнив его статьей 322.1 УК. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, "конфискация имущества обладает достаточно серьезным предупредительным потенциалом. Она устраняет условия, способствующие совершению преступления, делает его экономически невыгодным, лишая нарушителя тех "благ", которые могли быть им приобретены в результате совершения преступления, что, в свою очередь, способно значительно сократить объем "черной" экономики, связанной с организаций нелегальных миграционных потоков".