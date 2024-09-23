В Кремле намерены изучать "план Зеленского" только из официальных источников

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения СМИ о планах президента Украины Владимира Зеленского представить в США свой "план победы" в украинском конфликте.

"Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, ее внимательно изучим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в Кремле не считают возможным анализировать план Зеленского, опираясь на сообщения СМИ.

"Пока же очень много разной, в том числе, противоречивой и недостоверной информации. Мы к этому относимся очень сдержанно", - добавил Песков.