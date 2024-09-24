Bloomberg сообщил, что на Западе обсуждают возможность контактов с РФ по Украине

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Союзники Украины из числа западных государств обсуждают возможность контактов с руководством РФ для поиска способов урегулирования украинского кризиса, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"По крайней мере один из союзников Украины предположил, что пришло время для нового раунда диалога с Владимиром Путиным, будь то со стороны Зеленского или представителей других стран", - информирует агентство.

Кроме того, в сообщении утверждается, что страны Запада "обсуждают возможность организации прямых контактов с Путиным в преддверии запланированной на ноябрь встречи G20 в Бразилии".

Bloomberg отмечает, что западные страны "не видят прорыва" в подготовленном Киевом плане прекращения украинского конфликта.

По данным одного из собеседников агентства, в украинском плане "нет ничего удивительного, и он не изменит ход событий". Другой источник из числа официальных лиц назвал этот план "списком пожеланий".

Кроме того, как отмечается в сообщении, союзники Украины опасаются ослабления поддержки Киева Соединенными Штатами в случае, если на американских президентских выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

По информации Bloomberg, лидеры западных государств неоднократно давали понять, что "не готовы идти дальше в удовлетворении требований Украины о поставках еще более высокотехнологичного вооружения".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис планируют 26 сентября встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Собеседники Bloomberg заявили, что в ходе визита в США Зеленский будет настаивать на вступлении Украины в НАТО и Европейский союз, заключении соглашений в области экономики и безопасности, а также продолжении поставок Киеву более современного оружия.

Тем временем Трамп также не исключил, что на текущей неделе встретится с украинским президентом в Нью-Йорке, где будут проходить заседания Генассамблеи ООН.

Заседания высокого уровня на ГА ООН в этом году пройдут с 24 по 30 сентября.