В Кремле крайне озабочены конфликтом Израиля и "Хезболлы"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Напряженность и непредсказуемость ситуации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" растет, эскалация конфликта вызывает опасения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно. Ситуация деградирует, собственно, каждый день, стремительно деградирует, напряженность растет, непредсказуемость растет, это предмет для нашей крайней озабоченности," - ответил он на вопрос, опасаются ли в Кремле эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".

За предыдущую неделю СМИ неоднократно сообщали о крупных атаках Израиля по "Хезболле". В частности, утром в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что наносят очередные массированные удары по объектам группировки в Ливане.

В воскресенье ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщил, что число жертв пятничных израильских авиаударов по южному предместью Бейрута увеличилось до 45 человек. Израильские ВВС в пятницу нанесли удары по южному пригороду ливанской столицы Дахия, который считается оплотом движения "Хезболла".

Бойцы "Хезболлы" накануне выпустили по северу Израиля более 140 ракет и беспилотников.