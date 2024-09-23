Число погибших в Ливане в результате израильского удара выросло до 100

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После массированного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по югу Ливана погибли около 100 человек, более 400 пострадали, сообщают в понедельник арабские СМИ.

Ранее министерство здравоохранения Ливана заявляло о 50 погибших и 300 раненых. Среди них есть женщины, дети и медицинские работники.

Associated Press отмечает, что это стало самой смертоносной атакой Израиля по Ливану с момента начала конфликта между Иерусалимом и ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей "Хезболлы" в Ливане. The Times of Israel передавало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации армии, может храниться оружие группировки.