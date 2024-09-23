Поиск

КС запретил включать надбавки за классное руководство в состав зарплаты, не превышающей МРОТ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России запретил включать плату учителям за дополнительную работу в состав зарплаты, не превышающей МРОТ. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом к проверке статей 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса стала жалоба учительницы начальных классов из Архангельской области Елены Харюшевой.

В 2021 году работодатель Харюшевой включил выполнение дополнительных видов работ и добавленную учебную нагрузку в состав ее зарплаты. Выплаты стали доплатой до минимального размера оплаты труда (МРОТ) и не компенсировали затраты за работу, не входящую непосредственно в должностные обязанности учительницы.

Суды не нашли оснований, чтобы исключить стимулирующие выплаты и компенсации из зарплаты, не превышающей МРОТ. Они решили, что компенсации регулярны и основаны на постоянно действующих в школе факторах организации труда, и учительнице платят в соответствии с трудовым договором, Положением о системе оплаты труда работников школы и Примерным положением об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере образования, а также с разъяснениями Минпросвещения.

КС счел оспариваемые нормы не противоречащими Основному закону, однако указал, что они не позволяют включать в состав зарплаты, не превышающей МРОТ, доплату за выполнение с письменного согласия педагога дополнительной работы, не входящей в его основные должностные обязанности в соответствии с квалификационными характеристиками по замещаемой должности, или учебной работы сверх нормы.

Суд отметил, что ТК позволяет возложить на сотрудника дополнительную работу, которую он будет выполнять в течение своей смены по такой же или другой профессии за доплату.

"Классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками, руководство методическими объединениями и другие виды работ, а также учебная (преподавательская) работа сверх установленной нормы часов (...) по сути представляют собой разновидности дополнительных работ. Как следует из буквального смысла положений Трудового кодекса РФ, такая дополнительная работа оплачивается отдельно", - говорится в постановлении КС.

Это обусловлено в частности тем, что труд педагога в подобных условиях становится интенсивнее, возрастает физиологическая и психоэмоциональная нагрузка, что должно быть компенсировано.

КС подчеркнул, что Основной закон предусматривает право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, и работодатель должен вводить обоснованную дифференциацию оплаты труда, в том числе в зависимости от того, шла работа в нормальных условиях или нет.

Таким образом, подчеркнул суд, каждый работодатель должен как гарантировать выполнившему норму работнику зарплату не ниже МРОТ, так и соблюдать требования о повышенной оплате за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Такая повышенная оплата не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ, иначе она бы не отличалась от оплаты труда тех, кто работает в обычных условиях, указал суд.

Дело заявительницы подлежит пересмотру.

Минпросвещения Конституционный суд Елена Харюшева Архангельская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

Депутат оценила затраты на замену лифтов в РФ в ближайшие три года в 22 млрд руб.

"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.

"Аэрофлот" рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в самолетах в 2027-28 гг.

В Кремле намерены изучать "план Зеленского" только из официальных источников

Дело Baring Vostok

Суд в Москве отказался заменить условный срок на реальный Филиппу Дельпалю

Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Думский комитет поддержал законопроект о штрафах до 5 тысяч рублей за опасное вождение

Кабмин поддержал проект закона об ответственности для иностранцев за "русофобию"

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Правительство РФ поддержало два законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри

Картаполов заявил, что основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки

Картаполов заявил, что основанием для призыва в армию этой осенью будут бумажные повестки

Четвертый ребенок умер от отравления в селе Красная Сопка в Красноярском крае

При атаке БПЛА в Белгородской области повреждены машины и остекление в трех домах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });