С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей

Средняя нагрузка на учителя должна быть не более пяти-шести уроков в день

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Школьные учителя должны проводить не более пяти-шести уроков в день начиная с 1 сентября 2025 года, сообщил на заседании Совета законодателей министр просвещения Сергей Кравцов.

"Сегодня мы (приказом Минпросвещения от 11 февраля 2025 года) нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки - это средняя нагрузка на педагога - 5-6 уроков, не больше", - сказал он.

По его словам, необходимы типовые регламенты работы школ и изменения в закон. "Сегодня мы рекомендациями министерства направили типовые штатные расписания, но понятно, что это рекомендации. Поэтому я прошу и в сегодняшнем заседании закрепить необходимость проработки этого вопроса", - отметил министр.

Приказ министерства "О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения, касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования" был ранее опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением некоторых подпунктов.

14 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об ограничении максимального количества контрольных и проверочных работ, включая Всероссийскую проверочную работу, до 10% от общего объема учебного времени с 1 сентября 2025 года.

15 апреля стало известно, что первоклассникам в школах теперь не придется тратить на выполнение домашнего задания более часа начиная с 1 сентября 2025 года, а ученикам 9-11 классов - более 3,5 часов.

25 апреля Кравцов отметил, что единое календарное урочное планирование в российских школах введут с 1 сентября 2026 года.