В Думу внесен проект о праве президента РФ продлить срок службы главы СКР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным внесен проект закона о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ.

Соответствующий проект закона (№723171-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в часть 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЭ "О Следственном комитете Российской Федерации".