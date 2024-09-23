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В Думу внесен проект о праве президента РФ продлить срок службы главы СКР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным внесен проект закона о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ.

Соответствующий проект закона (№723171-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в часть 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЭ "О Следственном комитете Российской Федерации".

Госдума СКР Владимир Путин
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