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Путин подписал закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владимир Путин подписал закон о возможности продления президентом РФ срока пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ (СКР).

Соответствующие сведения размещены в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон вносит соответствующее дополнение в часть 4 статьи 30 № 403-ФЗ "О Следственном комитете РФ", указывающее, что "срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации".

Проект закона был внесен в парламент главой государства.

СКР Владимир Путин
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