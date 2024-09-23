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МИД РФ назвал климатическую повестку ЕС "дымовой завесой" для подрыва потенциала российского ТЭК

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве дали оценку докладу Еврокомиссии "О положении дел в Энергосоюзе", представленному 11 сентября, отметив, что курс Брюсселя на сокращение поставок российского газа в Европу приобретает негативный для самого же ЕС размах.

"Сейчас в Брюсселе в открытую говорят о том, что главная цель продвигаемой в ЕС энергетической стратегии – отказ от российских энергоносителей, подрыв потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса и нанесение тем самым экономического ущерба нашей стране. Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее комментарий СМИ заявления члена ЕК по энергетике Кадри Симсон о том, что ЕС больше не находится "во власти путинских газопроводов", опубликован в понедельник вечером на сайте МИД РФ.

"Тем временем последствия навязываемого странам-членам, по сути, принудительного курса на сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями приобретают все более печальный для ЕС размах – от сокращения промышленного производства до продолжающей обостряться проблемы энергобедности", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия
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