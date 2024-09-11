Член ЕК констатировал, что российский газ перестал быть инструментом давления РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЕС продолжает импортировать российский газ, но этот газ перестал быть инструментом давления со стороны РФ, считает член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"На российский газ пока не распространяются санкции. Но Россия потеряла свою способность использовать его как рычаг давления. (...) И я полагаю, что наша главная сила в том, что при подготовке к будущим зимам хранилища полны", - сказала Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос о том, почему, несмотря на стратегию Брюсселя по сокращению поставок российского газа в ЕС, его импорт из РФ увеличился в первой половине текущего года по сравнению с прошлым.

Симсон отметила при этом, что "некоторые страны еще получают газ из России, и объемы остаются впечатляющими".

"Но в августе по сравнению с июлем объемы поставок снова снизились. Снизился общий импорт. А также импорт СПГ был в августе ниже, чем в июле", - сообщила член ЕК.

"По соглашению с министрами энергетики (стран ЕС) мы ввели меры, которые правительства могут использовать, чтобы сократить поставки российского СПГ для электросетей. Речь идет о распоряжении, которое позволяет нам ограничить прибытия транспортирующих газ судов путем создания дополнительных препятствий для заходов в европейские порты. И это в ожидании того, что СПГ также подпадет под санкции", - сказала Симсон.

Вместе с тем, она объяснила, что ряд европейских компаний продолжает пользоваться ранее подписанными контрактами с РФ: "Предприятия сейчас имеют все законные средства, чтобы продолжать покупать российский газ. Они могут это делать, поскольку нет санкций".

Еврокомиссар добавила, что и правительства стран ЕС используют все существующие инструменты, которые допускаются газовым законодательством Евросоюза.