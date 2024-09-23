МИД РФ принимает меры к освобождению задержанных в Чаде россиян и белорусов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона поддерживает плотный контакт с властями Чада для освобождения ранее задержанных в республике трех российских граждан и одного белорусского, сообщает в понедельник МИД России на своем сайте.

"Посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. По линии МИД России предприняты необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса", - говорится в сообщении.

"Поддерживается плотный контакт с компетентными властями в Нджамене и послом Чада в Москве для достижения этой цели", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Граждане РФ и Белоруссии были задержаны 19 и 21 сентября в Нджамене, столице республики, напоминает МИД России.