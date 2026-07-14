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Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Чада

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве во вторник переговоры с главой МИД, министром африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулаем Сабром Фадулем, передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня подпишем соглашение о введение безвизового режима для поездок наших граждан по дипломатическим и служебным паспортам, - сказал Лавров, открывая переговоры. - Это тоже важный практический шаг по укреплению основ для регулярных контактов".

"Ваш сегодняшний визит - хорошая возможность посмотреть, что мы можем сделать для выработки дополнительных шагов по продвижению, прежде всего, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Пока здесь результаты весьма и весьма скромные, и они отстают от хорошего уровня политического диалога", - добавил Лавров.

Глава МИД Чада отметил, что встреча в Москве предоставляет возможность "оценить уже пройденный путь (российско-чадских отношений - ИФ) и наметить перспективы для будущего сотрудничества, а также ответы на вызовы - будь то региональные или международные".

МИД Чад Сергей Лавров Абдулай Сабр Фадуль
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