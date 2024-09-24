РЭО до конца года доведет число цифровых двойников полигонов ТКО до 997

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - До конца 2024 года должно быть создано всего 997 цифровых двойников полигонов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"Российский экологический оператор построит еще 244 цифровых модели объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) до конца 2024 года. Всего до конца года для объектов размещения ТКО в России будет создано 997 цифровых двойников. Это позволит оценить остаточную вместимость полигонов", - говорится в сообщении.

Цифровые двойники помогают определить реальное состояние полигонов и оставшийся их срок службы.

"Фиксируется целый ряд важных характеристик объектов - это площадь, объем и высота полигона, а также области, вышедшие за границы выделенного ему участка, факты обвала откосов и факты выхода фильтрата вне границ объекта. Благодаря этому мы можем зафиксировать различные нарушения на полигонах и вовремя применить меры", - объяснил через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По информации РЭО, в России при помощи воздушного лазерного сканирования изучено 600 объектов размещения ТКО, при этом ряд объектов уже имеет несколько цифровых двойников разных лет.

Глава Минприроды Александр Козлов, слова которого также приводятся в сообщении, заявил, что "цифровые двойники полигонов - основа корректного прогнозирования развития отрасли обращения с отходами".

"Всего в стране функционирует около 900 полигонов, из которых большая часть уже оцифрована. Раньше проблематика заключалась в том, что у нас не было объективных данных по захоронению отходов, в каком состоянии находятся полигоны, сколько отходов там можно размещать. Меньше чем за три года ситуация кардинально изменилась: изучено 600 полигонов и построено 753 цифровых модели объекта размещения ТКО", - сказал Козлов.

В пресс-службе сообщили, что цифровые двойники полигонов также используются для экспертизы концепций развития отрасли обращения с ТКО, которые заложены в территориальных схемах по работе с отходами.

Заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров сообщил, что в первую очередь изучается региональная потребность в проведении воздушного лазерного сканирования полигонов на год.

"В 2024 году 85 субъектов подали заявку на создание цифровых двойников. Самыми активными из года в год являются Московская, Ленинградская и Нижегородская области. Последняя третий год оформляет заявку на проведение таких работ по всем без исключения действующим полигонам, а также оказывает содействие в тестировании новых технологий - удаленному мониторингу объектов при помощи автономных квадрокоптеров, установленных в дронопорты", - сказал он.

В РЭО напомнили, что проект по созданию цифровых двойников с использованием беспилотных летательных средств стартовал в 2022 году. В 2023 году он получил государственную поддержку и стал частью федерального проекта "Стимулирование отечественного спроса на беспилотные авиационные системы" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Участвовать в проекте могут объекты, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), объекты, разрешенные ко временной эксплуатации по приказу Минприроды, объекты, включенные в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и используемые для приема ТКО. Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.