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Проект об интеграции учета полисов ОСАГО России и Белоруссии принят в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в рамках России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Законопроект (№695231-8) в августе внесло в парламент правительство РФ.

Согласно документу, с 1 октября 2024 года договоры страхования ОСАГО могут заключать только страховщики, зарегистрированные в странах Союзного государства России и Белоруссии, где зарегистрировано транспортное средство. Оператор автоматизированной информационной системы (АИС) страхования будет в реальном времени обмениваться данными о договорах страхования и выплатах с правоохранительными и таможенными органами, с профессиональными объединениями страховщиков, в том числе иностранными. Профессиональное объединение страховщиков будет распределять уникальные номера полисов среди своих членов, контролировать их использование. Уточняется, что договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут заключаться в электронной форме. Подтверждением исполнения обязательства по страхованию является наличие данных о договоре в АИС.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил перенести вступление закона в силу на 1 января 2025 года.

Как сообщалось, с 1 апреля 2024 года в РФ начала функционировать единая автоматизированная информационная система страхования, оператором которой выступает АО "НСИС" – 100%-ная дочерняя организация Банка России. До 1 октября на страховом рынке данные о страховании согласно законодательству поступают в две информационные системы – АИС ОСАГО, оператором которой выступает Российский союз автостраховщиков (РСА), и АИС страхования, за которую отвечает АО "НСИС". С 1 октября 2024 года РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО "НСИС". В связи с этим с 1 октября для страховщиков изменится порядок заключения договоров ОСАГО, но предполагается, что для страхователей эти изменения будут бесшовными.

Госдума РФ Белоруссия ОСАГО АО "НСИС"
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