Комитет Госдумы рекомендовал ко II чтению поправки о едином ОСАГО Союзного государства

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во II чтении поправки к закону об ОСАГО о расширении действия российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, о создании единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках Союзного государства.

Предполагаемый срок вступления в силу этих изменений - с 1 января 2025 года.

Во втором чтении законопроект может быть рассмотрен 26 ноября.

Законопроект с изменениями в ОСАГО "направлен на создание правовой базы для реализации положений Модельного законодательного акта Союзного государства, он дает возможность по желанию страхователя при заключении полиса ОСАГО расширить его действие на территорию Беларуси", объяснил через пресс-службу Российского союза автостраховщиков президент РСА Евгений Уфимцев.

Соответственно, дополнительную премию за расширение риска по договору ОСАГО на Белоруссию "будут платить только те водители, кто пожелает использовать это расширение; оно будет оформляться дополнительным соглашением к полису ОСАГО, в котором планируется делать соответствующую отметку", сказал он.

Урегулирование убытков по ДТП (выплата или ремонт) в Белоруссии по российскому полису ОСАГО "будет оформляться по белорусскому законодательству, которое организует партнер РСА - Белорусское бюро по транспортному страхованию (ББТС) - и выставит счет на компенсацию российскому ответственному страховщику", объяснил Уфимцев.

В целях синхронизации со сроками законодательных изменений с Союзным государством профильный комитет Госдумы рекомендовал срок вступления в силу соответствующих законодательных изменений с 1 января 2025 года.

Исполнительный директор российского бюро "Зеленая карта" РСА Сергей Разуван, комментируя "Интерфаксу" этот законопроект, отметил: "После его принятия понадобится, как представляется, не менее трех месяцев для приведения в соответствие иных нормативных актов и внутренних документов, доработки инфраструктуры информационного взаимодействия между национальными автоматизированными системами страхования двух стран в целях обеспечения возможности выдачи электронных полисов ОСАГО с расширением на Беларусь и проверки их действительности на дорогах в другой стране или при ДТП в режиме реального времени".

Разуван считает, что расширение полиса ОСАГО на территорию Белоруссии будет привлекательно "прежде всего для жителей приграничных областей и перевозчиков, совершающих постоянные поездки в Беларусь". Для разовых коротких поездок сохраняются короткие полисы "Синяя карта".

"Синяя карта" - это и международная система страхования, и страховой сертификат, подтверждающий наличие у автовладельца, выезжающего за рубеж, страхование его автогражданской ответственности.

Основой функционирования международной системы страхования "Синяя карта" выступают двусторонние соглашения, заключаемые РСА с профессиональными объединениями автостраховщиков иностранных государств. Такое соглашение уже заключено с Белорусским бюро по транспортному страхованию. В соответствии с этим соглашением с 1 июля 2024 года для подтверждения международного страхования для российских транспортных средств используются страховые сертификаты нового образца "Синяя карта".

"Синяя карта", как ранее и "Зеленая карта", является аналогом ОСАГО, действующим за пределами РФ. В настоящее время ведется работа по заключению соглашений по "Синей карте" с профобъединениями автостраховщиков Азербайджана, Турции и других стран, уточнили в РСА.