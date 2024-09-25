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Песков заявил, что Путин открыт для контактов с главами постоянных членов СБ ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин открыт для контактов с главами стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - приводятся в телеграме газеты слова официального представителя Кремля.

В 2021 году Путин предложил провести саммит лидеров Совбеза ООН для обсуждения мировых проблем. Инициативу российского президента поддержали в МИД КНР, подчеркнув важность Совбеза ООН в обеспечении глобальной безопасности.

В Париже также приветствовали инициативу президента РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин СБ ООН
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