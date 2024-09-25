Что случилось этой ночью: среда, 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский районе. Повреждены 37 частных домов, шесть надворных построек и 21 автомобиль.

- "Хезболла" подтвердила гибель командующего ракетными силами движения Ибрагима Кубаиси в результате израильского авиаудара. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что после ударов по Бейруту ликвидированы также двое других командиров "Хезболлы".

- Переговоры по прекращению огня в секторе Газа как никогда далеки от соглашения. Переговорному процессу между Израилем и ХАМАС препятствуют обе стороны, сообщили ABC News высокопоставленные американские чиновники.

- В России выявлены два случая COVID-19 XEC в Ростовской области и Уфе. XEC - это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией подвариантов штамма FLiRT. Симптомы XEC схожи с ранее циркулирующими вариантами и включают лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита, боль в теле, усталость, головную боль и насморк.

- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для контактов с главами постоянных членов СБ ООН. "По понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - добавил пресс-секретарь президента РФ.