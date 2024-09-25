Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 25 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский районе. Повреждены 37 частных домов, шесть надворных построек и 21 автомобиль.

- "Хезболла" подтвердила гибель командующего ракетными силами движения Ибрагима Кубаиси в результате израильского авиаудара. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что после ударов по Бейруту ликвидированы также двое других командиров "Хезболлы".

- Переговоры по прекращению огня в секторе Газа как никогда далеки от соглашения. Переговорному процессу между Израилем и ХАМАС препятствуют обе стороны, сообщили ABC News высокопоставленные американские чиновники.

- В России выявлены два случая COVID-19 XEC в Ростовской области и Уфе. XEC - это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией подвариантов штамма FLiRT. Симптомы XEC схожи с ранее циркулирующими вариантами и включают лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита, боль в теле, усталость, головную боль и насморк.

- Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для контактов с главами постоянных членов СБ ООН. "По понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Хезболла" подтвердила гибель своего командира в результате израильского удара

Переговоры между Израилем и ХАМАС как никогда далеки от соглашения

Что произошло за день: вторник, 24 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Военные Израиля атаковали в Ливане 400 установок для ракет средней дальности

Военные Израиля атаковали в Ливане 400 установок для ракет средней дальности

Bloomberg сообщил, что на Западе обсуждают возможность контактов с РФ по Украине

Bloomberg сообщил, что на Западе обсуждают возможность контактов с РФ по Украине

Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира

Авиаудары по "Хезболле" стали самыми интенсивными за историю ВВС Израиля

Байден пообещал, что США продолжат помогать Украине

Байден пообещал, что США продолжат помогать Украине

Главы МИД стран G7 пообещали продолжать санкционное давление на Россию

Главы МИД стран G7 пообещали продолжать санкционное давление на Россию

Китай в августе увеличил импорт пива из РФ почти на четверть

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });