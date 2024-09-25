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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где в среду в штаб-квартире ООН начнет работу в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи Всемирной организации.

Как сообщили ранее в МИД России, "рабочий график министра по традиции будет насыщенным". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, центральным элементом в программе министра станет выступление 28 сентября с трибуны Генассамблеи. "Также глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в ряде многосторонних мероприятий высокого уровня, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС, группы 20, группы друзей в защиту Устава ООН", - сообщила Захарова.

Она добавила, что у главы МИД РФ запланировано большое количество двусторонних контактов, включая беседу с генсекретарем всемирной организации.

МИД РФ Сергей Лавров ГА ООН
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