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Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября

Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, на "полях" ожидается большое количество двусторонних встреч и участие министра в многосторонних мероприятиях высокого уровня, сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"24 сентября в Нью-Йорке откроется неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая без преувеличений станет одним из центральных международных политических событий года, особенно учитывая то, что творится сейчас в мировых делах", - сказала она в ходе брифинга в Санкт-Петербурге.

"Рабочий график министра по традиции будет насыщенным. Центральным элементом, конечно, станет выступление 28 сентября с трибуны Генассамблеи. Также глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в ряде многосторонних мероприятий высокого уровня, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС, группы 20, группы друзей в защиту Устава ООН", - сообщила Захарова.

Она добавила: "Безусловно, как и всегда, и в этот раз запланировано большое количество двусторонних контактов, включая беседу с генсекретарем всемирной организации".

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