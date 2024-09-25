Шесть мирных жителей пострадали после атаки ВСУ на Белгородскую область накануне

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ на Белгородскую область во вторник шесть мирных жителей получили ранения, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

"За вчерашний день еще шесть мирных жителей получили ранения. Пятеро из них продолжают находиться в больнице", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что "двоих детей и их родителей из села Архангельское, которые получили тяжелые ранения, накануне отправили в Москву, в федеральный центр, где им уже оказывается вся необходимая помощь".

Кроме того, отметил Гладков, "федеральный центр начал поставку мобильных электроподстанций". "Первые четыре из 26 уже поступили. Они позволяют быстрое восстановление снабжения электроэнергией в случае кратковременной потери подачи в населенных пунктах", - уточнил глава региона.