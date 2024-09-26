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В Белгородской области при полевых работах подорвался трактор

Тракторист ранен, машина сгорела

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области работавший в поле трактор наехал на взрывное устройство, пострадал тракторист, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрыв произошел у села Графовка.

Тракториста на попутке доставили в Краснояружскую районную больницу с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног.

Трактор полностью сгорел, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Краснояружский район Графовка
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