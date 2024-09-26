В Белгородской области при полевых работах подорвался трактор
Тракторист ранен, машина сгорела
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области работавший в поле трактор наехал на взрывное устройство, пострадал тракторист, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Взрыв произошел у села Графовка.
Тракториста на попутке доставили в Краснояружскую районную больницу с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями обеих ног.
Трактор полностью сгорел, добавил Гладков.