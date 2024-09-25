РФ в этом году уже экспортировала продукции АПК на 7% больше прошлогоднего

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - РФ с начала года экспортировала 74 млн т продукции АПК, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы.

По ее словам, экспорт развивается за счет освоения новых рынков в Африке, Азии и Персидском заливе.

В 2023 году РФ экспортировала более 100 млн тонн продукции АПК на $43,5 млрд против $41,6 млрд годом ранее.

Президент РФ поставил задачу увеличить экспорт агропродукции к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Согласно расчетам, к этому сроку экспорт должен составить $55,2 млрд.