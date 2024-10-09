Минсельхоз подготовил для регионов планы по экспорту продукции АПК до 2030 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз ориентирует регионы на диверсификацию агропромышленного экспорта с упором на увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью, подготовил для них планы на период до 2030 года, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на "круглом столе" в рамках выставки "Золотая осень-2024".

"Мы в настоящее время сформировали региональные экспортные планы для всех регионов, которые активно участвуют в экспорте. Направляем, соответственно, цифры, пока предварительные, чтобы они их посмотрели вместе с нами, и готовимся к заключению соответствующих соглашений на срок до 2030 года", - сказал он.

Левин напомнил, что в соответствии с поставленной президентом задачей отрасли к этому сроку необходимо в полтора раза нарастить объем экспорта. Причем речь идет о том, чтобы нарастить экспорт в текущих рыночных ценах. "Это очень сложная задача, потому что мы находимся в длинном цикле снижения мировых цен на основные продовольственные товары. Он уже длится два года, третий. Но видимо, еще столько же и продлится. Поэтому для нас это фактически почти удвоение физических объемов экспорта. Уверен, что мы этой цели достигнем, но для этого надо переформатировать и активизировать работу во всех регионах, которые активно принимали участие в этой работе в предыдущем экспортном цикле", - сказал Левин.

Причем, отметил он, только за счет экстенсивного развития тех направлений экспорта, на которых развитие базировалось в предыдущие годы, поставленную задачу выполнить будет невозможно. "Зерно с маслом нас к этой цели не приведут. Нам нужно работать над диверсификацией экспорта, над повышением в экспорте доли пищевой переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью", - заявил замминистра.

Левин обратил внимание на то, что именно федеральный проект "Экспорт продукции АПК" - "единственный, который декомпозирован до уровня региона". "Наша декомпозиция связана именно с тем, что роль регионов, которые производят сельхозпродукцию, чрезвычайно велика", - сказал он.

В настоящее время все регионы вовлечены в систему стимулирования экспорта продукции АПК, сообщил на мероприятии руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов. В период с 2017 года 85 регионов были вовлечены в экспортную деятельность, даже регионы, большая часть территории которых находится в арктической зоне. "Причем, если в абсолютном выражении основной прирост экспорта обеспечили регионы с высокими значениями экспорта, то наибольшие среднегодовые темпы роста экспорта были характерны для регионов со средним и небольшим объемом экспорта", - сказал он.

По данным центра, регионы с объемом экспорта более $600 млн обеспечили прирост экспорта продукции АПК на $13,5 млрд в период с 2018-го по 2023 годы. Регионами, которые внесли наибольший вклад в абсолютный прирост экспорта в период с 2017 года, являются Москва (+$4,9 млрд), Ростовская (+$4,5 млрд) и Белгородская области (+$1 млрд). Наибольшие темпы роста экспорта показали Дагестан (+51%), Томская область (+47%), Башкирия (+44%) и Красноярский край (+41%).

"В горизонте до 2030 года мы рассчитываем на сохранение опережающего темпа роста экспорта средних регионов и их перехода в группу регионов с высоким объемом экспорта, это позволит снизить долю 10 крупнейших регионов-экспортеров в общем объеме поставок за рубеж аграрной продукции с 70% до 63%", - сказал Краснов.