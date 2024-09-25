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Песков назвал фатальной ошибкой Киева его позицию о принуждении РФ к миру

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Уверенность властей Украины, что Россию можно только "принудить к миру", является фатальной ошибкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция, основанная на попытке принуждения России к миру, является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО. Без достижения этих целей принудить Россию невозможно", - подчеркнул он.

По мнению Пескова, позиция Украины является "глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима".

Дмитрий Песков ООН Украина Владимир Зеленский
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