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Источник сообщил о задержании бывшего мэра Сочи Копайгородского в Луганске

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан в Луганске и этапирован в Москву, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

"Да, можем подтвердить, Копайгородского задержали, и, насколько известно, он уже в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент в отношении экс-мэра Сочи ведутся следственные действия, о причинах задержания будет сообщено дополнительно.

Ранее Копайгородский отправился служить в один из добровольческих батальонов в зоне проведения специальной военной операции.

Он ушел в отставку с поста мэра Сочи в середине мая.

Алексей Копайгородский Луганск Сочи
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