Центр "Вектор" начнет производство вакцины от оспы в октябре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора начнет производство своей вакцины против оспы в октябре, сообщила замгендиректора "Вектора" Елена Нечаева.

"Она зарегистрирована. (...) Думаю, в октябре начинаем производство", - сказала она журналистам на полях форума OpenBio-2024 в среду.

Нечаева уточнила, что цикл производства вакцины составляет 3,5 месяца, поэтому в гражданский оборот она поступит в начале следующего года после получения соответствующих разрешений.

Замгендиректора центра отметила, что в "Векторе" будут производиться небольшие партии, определяемые Роспотребнадзором, скорее всего, речь пойдет о 5-10 тыс. доз для вакцинации групп риска - персонал самого "Вектора" и т.д.

"У нас есть индустриальный партнер - "Герофарм", они должны готовиться к выпуску промышленных серий", - сказала она, добавив, что компании-партнеру предстоит сделать три пробных серии вакцины, после прохождения контроля они будут включены в регистрационное удостоверение "Вектора".

Технология и документы "Герофарму" переданы, уточнила она.

Как сообщалось, 11 ноября 2022 года Минздрав РФ зарегистрировал разработанную в ГНЦ "Вектор" вакцину четвертого поколения от оспы, созданную с помощью генно-инженерных методов, в ней инактивировано шесть генов вирулентности.