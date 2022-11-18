Минздрав РФ зарегистрировал противооспенную вакцину центра "Вектор"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал вакцину против оспы " ОртопоксВак" центра "Вектор" Роспотребнадзора, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

18 мая "Вектор" направил в Минздрав заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения, которая получила название "ОртопоксВак". Как сообщали "Интерфаксу" в "Векторе" вакцина "ОртопоксВак" предназначена, в том числе, и для профилактики оспы обезьян.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находился в медицинской организации инфекционного профиля. Второй случай заболевания был зафиксирован в РФ в начале сентября, заболевший вернулся из поездки по странам Европы. Болезнь не получила распространения.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.