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Росавиация планирует оснащение аэропортов антидроновыми системами с 2025 г.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация планирует начать работы по оснащению аэродромов системами обнаружения и подавления беспилотников с 2025 года, сообщил "Интерфаксу" замруководителя ведомства Андрей Потемкин.

"Это заложено в планах, начиная с 2025 года, для аэродромов первой категории. Конфигурация наших действий, конечно, будет тесно увязана с бюджетным циклом", - сказал Потемкин.

Операторы аэропортов вправе принимать решения по финансированию таких работ за свой счет, добавил он. Важно, чтобы это "не создавало угроз в виде помех для радиотехнического оборудования - как наземного, так и оборудования воздушных судов".

"На этот счет есть и решение ГКРЧ (Государственной комиссии по радиочастотам - ИФ), и работа Роскомнадзора, и наши совместные методические рекомендации для тех, кто осуществляет организацию воздушного движения и эксплуатацию этого оборудования, чтобы совместно они работали безопасно", - сказал Потемкин.

Системами подавления дронов до 2030 года планируется оснастить 31 аэропорт, сообщал ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров. Для этого предполагается использовать средства федерального бюджета. Помимо этого, операторы 30 аэропортов, в том числе "Шереметьево", проявляют интерес к реализации этого проекта "за счет средств внебюджетных источников", говорил он.

В прошлом году "Шереметьево" заявляло об установке радиолокационно-оптического комплекса для борьбы с беспилотниками "ЕНОТ-СД". Также со ссылкой на сайт госзакупок сообщалось о заказе антидронового устройства аэропортом Внуково.

Из-за атаки украинских дронов на города РФ авиавласти периодически ограничивают работу аэропортов Москвы и других регионов. Ограничения, как правило, действуют по несколько часов.

Росавиация Шереметьево Андрей Потемкин
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