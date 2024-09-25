Исполнителям экспортных оружейных контрактов пообещали субсидии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия, которые исполняют экспортные оборонные контракты, получат субсидии от государства, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Его слова привела пресс-служба компании.

"В 2024 году предприятиям, участвующим в исполнении внешнеторговых контрактов "Рособоронэкспорта", государство предоставит субсидии на проведение НИОКР, модернизацию, транспортировку и послепродажное обслуживание продукции", - сказал он на заседании Саратовского регионального отделения Союзмаша.

Он отметил, что работа по расширению поддержки организаций ОПК, участвующих в военно-техническом сотрудничестве, идет именно по линии Союза машиностроителей России.