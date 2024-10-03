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Правительство выделит еще 1 млрд рублей на НИОКР в машиностроении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство направит дополнительно 1 млрд рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере машиностроения, сказал на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. Такое распоряжение уже подписано, сообщает сайт правительства.

"Выделим еще 1 млрд рублей в виде грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с обязательным внедрением полученных результатов в производство. Эти средства пойдут на реализацию не менее 8 инновационных проектов в машиностроении, в том числе транспортном и нефтегазовом", - заявил премьер-министр.

"Рассчитываем, что принятое решение поможет росту инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции", - добавил он.

Бюджетные средства на НИОКР для инновационных проектов российских компаний выделяются в рамках постановления правительства № 1649. Субсидию можно получить на три года по итогам конкурсного отбора и покрыть за счет нее до 70% затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В действующем федеральном бюджете на 2024 год на эти цели предусмотрено 25,4 млрд рублей (на 2025 год и 2026 год было заложено 26,5 млрд рублей и 27,1 млрд рублей соответственно). В проекте трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы предполагается на НИОКР для инновационных проектов выделять ежегодно по 31 млрд рублей.

Михаил Мишустин Правительство НИОКР
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