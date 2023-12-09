Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, переговоры в узком кругу продолжались более часа.
"1 час и 20 минут президенты общались в узком составе. Сейчас начинаются переговоры в расширенном", - сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
Он сообщил также, что Мбасого наградил Лукашенко орденом Независимости.
По данным пресс-службы президента Белоруссии, "во время переговоров в узком составе Александр Лукашенко заявил, что видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи".
"Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, просто потрясают своей красотой. Я подумал, что и нам бы было сложно построить такое", - отметил глава государства.
По словам Лукашенко, Белоруссия готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров.
Поездка президента Белоруссии по странам Африки начался в субботу.