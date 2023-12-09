Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, переговоры в узком кругу продолжались более часа.

"1 час и 20 минут президенты общались в узком составе. Сейчас начинаются переговоры в расширенном", - сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Он сообщил также, что Мбасого наградил Лукашенко орденом Независимости.

По данным пресс-службы президента Белоруссии, "во время переговоров в узком составе Александр Лукашенко заявил, что видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи".

"Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, просто потрясают своей красотой. Я подумал, что и нам бы было сложно построить такое", - отметил глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров.

Поездка президента Белоруссии по странам Африки начался в субботу.