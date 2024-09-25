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Россияне стали активнее путешествовать на яхтах по России и за рубежом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - У российских туристов спрос на яхтенные туры по стране вырос летом 2024 года на 30% в годовом исчислении, спрос на морские прогулки за рубежом вырос на 20%, сообщила на пресс-конференции глава комитета Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму Анна Носова.

"Внутри России популярностью у туристов пользуются короткие поездки по стране от двух до четырех дней - такие туры представляют собой формат спортивного лагеря для взрослых, когда можно совместить обучение яхтингу с осмотром достопримечательностей в таких городах, как Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Владивосток, Сочи. Для экспедиций путешественники выбирают Камчатку, Белое море, Владивосток и Ладогу", - сказала она.

По словам Носовой, развитие яхтинга в России имеет больший потенциал, который пока не удается реализовать в полной мере из-за ряда причин. Среди них - высокая стоимость таких туров и отсутствие на многих маршрутах инфраструктуры, необходимой владельцам маломерных судов.

"Самым популярным направлением для яхтенного туризма за рубежом остается Турция из-за простой логистики и отсутствия визового режима. Чаще всего россияне выбирают в стране регаты средней продолжительностью 7 дней. Но растет спрос и на более далекие направления для путешествий на яхтах: например, Азорские острова, Маврикий, Сейшелы. Популярны и европейские направления - Италия и Канарские острова", - добавила Носова.

Рост стоимости путешествий на яхтах по России, по данным РСТ, в этом году составил 20-30%.

Белое море Казань РСТ Турция Камчатка Ладога
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