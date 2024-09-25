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Путин назвал условие для рассмотрения применения ядерного оружия Россией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения, заявил президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

"Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - сказал он.

Владимир Путин Совбез
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