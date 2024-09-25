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Президент напомнил об ответственном подходe России к вопросу использования ядерного оружия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Использование ядерных сил является крайней мерой защиты суверенитета России - это базовый принцип ядерной стратегии страны, заявил президент РФ Владимир Путин на постоянном совещании Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

"Мы с вами проводим сегодня плановое мероприятие, совещание так и называется - Постоянное совещание по ядерному сдерживанию, два раза в год оно проводится", - отметил он.

В повестке, по его словам, вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего, зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны", - сказал Путин.

"Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить "расползания" ядерных вооружений и их компонентов", - добавил президент.

Владимир Путин Совбез
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