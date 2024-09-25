Путин сообщил, что предложено уточнить условия применения Россией ядерного оружия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о внесении ряда уточнений в условия применения Россией ядерного оружия.

"За последний год специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств провели глубокий всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил", - сказал он на заседании постоянного совещания Совбеза России по ядерному сдерживанию.

"По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия", - подчеркнул глава государства.

"Так, - сказал Путин, - в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания".