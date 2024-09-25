Медведев прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что изменение нормативных условий использования РФ ядерной компоненты может остудить пыл тех, кто не утратил еще чувства самосохранения.

"Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным Главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения", - написал Медведев в своем телеграм-канале в среду, комментируя обозначенные ранее в тот же день президентом России Владимиром Путиным подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

Медведев выделил ряд главных изменений. "Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь", - написал он.

"Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО", - пишет далее заместитель председателя Совбеза.

Как указывает Медведев, "массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия". Это, на его взгляд, является поводом задуматься не только режиму в Киеве, "но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе".