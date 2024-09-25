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Sotheby's решил ликвидировать юрлицо в России

Sotheby’s решил ликвидировать юрлицо в России
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's принял решение о ликвидации российской компании ООО "Сотбис" (100-процентной дочерней компании американской Sotheby's, Inc.).

Запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации была занесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 24 сентября.

ООО "Сотбис" было зарегистрировано в России в 2006 году с основным видом деятельности - "деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях".

В марте 2022 года Аукционные дома Sotheby's и Christie's приняли решение отменить предстоящие аукционы русского искусства. Позже в Sotheby's, комментируя информацию о том, что аукционный дом лишит права участвовать в торгах россиян, чей основной источник дохода связан с Россией, сообщили, что политика аукционного дома остается неизменной: "мы строго следим за действующими санкциями и соблюдаем все установленные правила, внимательно следя за их обновлением".

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