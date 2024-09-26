Что случилось этой ночью: четверг, 26 сентября

Украина получила новый пакет военной помощи, порт Эйлат подвергся атаке беспилотников, Sotheby’s ликвидирует юрлицо в РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. В него вошли боеприпасы для HIMARS, кассетные бомбы, бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, патрульные катера, стрелковое оружие.

- Порт Эйлат на юге Израиля подвергся атаке двух беспилотников, запущенных из Ирака. Один из них сбил израильский корвет. Второй дрон упал в Эйлате, пострадали два человека. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское сопротивление Ирака".

- Аукционный дом Sotheby's принял решение о ликвидации российской компании ООО "Сотбис" (100-процентной дочерней компании американской Sotheby's, Inc.).

- Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес подписали соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения посольства Кубы.

- Конгресс США одобрил законопроект о продолжении финансирования работы правительства до 20 декабря во избежание шатдауна, сообщила газета The Hill. Ранее документ одобрила Палата представителей. Теперь его направят на подпись президенту Джо Байдену.

- США и Франция работают над 21-дневным планом прекращения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

- Корабль сил самообороны Японии впервые прошел через Тайваньский пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая, сообщило агентство "Киодо".