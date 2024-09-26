Поиск

Лавров и Родригес подписали соглашение о предоставлении недвижимости в Москве для посольства Кубы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения посольства Кубы в России.

Подписание документа состоялось перед началом встречи двух министров, проходящей "на полях" мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

Лавров и Родригес в ходе встречи обсудили углубление двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подчеркнули "обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере".

"Проведена "сверка часов" по основным вопросам региональной и международной повестки дня. Министры констатировали стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

Лавровым и Родригесом "подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", отмечают на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров Куба Бруно Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Sotheby's решил ликвидировать юрлицо в России

Sotheby's решил ликвидировать юрлицо в России

Что произошло за день: среда, 25 сентября

Путин сообщил, что предложено уточнить условия применения Россией ядерного оружия

РФ расценит агрессию со стороны неядерного государства при поддержке страны с ядерным оружием как совместное нападение

Путин назвал условие для рассмотрения применения ядерного оружия Россией

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

Путин предложил адаптировать положения документов стратегического планирования к реалиям

ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен

ФАС спросила крупнейших производителей молока об обоснованности их отпускных цен

В России рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%

Адвокат Копайгородского сообщил, что ему вменили хищение на 3,7 млн рублей

Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

Суд в Москве арестовал экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });