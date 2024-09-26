Лавров и Родригес подписали соглашение о предоставлении недвижимости в Москве для посольства Кубы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес подписали межправительственное соглашение о предоставлении объектов недвижимости в Москве для размещения посольства Кубы в России.

Подписание документа состоялось перед началом встречи двух министров, проходящей "на полях" мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

Лавров и Родригес в ходе встречи обсудили углубление двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подчеркнули "обоюдный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере".

"Проведена "сверка часов" по основным вопросам региональной и международной повестки дня. Министры констатировали стремление обеих сторон к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

Лавровым и Родригесом "подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США и исключения Кубы из американского списка "государств-спонсоров терроризма", отмечают на Смоленской площади.