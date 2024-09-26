Лавров и генкомиссар БАПОР обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный комиссар БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам) Филипп Лаззарини обсудили ситуацию в секторе Газа, отметили важность срочного и повсеместного прекращения огня, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялось обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне арабо-израильского конфликта с упором на задачи гуманитарного реагирования в секторе Газа. Отмечалась ключевая роль БАПОР в деле оказания комплексной помощи и поддержки палестинцам как на оккупированной палестинской территории, так и в соседних арабских странах. Подчеркнута важность сохранения исторического мандата Агентства по обеспечению фундаментального права беженцев и их потомков на возвращение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в четверг.

Лавров и Лаззарини в ходе встречи "подтвердили императив срочного и повсеместного прекращения огня, прежде всего в секторе Газа, в качестве необходимого условия для налаживания устойчивого и безопасного гуманитарного доступа к пострадавшим и нуждающимся, освобождения заложников и насильственно удерживаемых лиц, перезапуска мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двугосударственное решение", добавили на Смоленской площади.

Встреча главы МИД и генерального комиссара БАПОР состоялась в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН.