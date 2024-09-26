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ФСБ задержала шестерых подозреваемых в поджогах по заданию СБУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шестерых россиян, подозреваемых в причастности к поджогам объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и связи по заданию украинских спецслужб.

Трое из задержанных - несовершеннолетние 2007 и 2009 годов рождения, уточняют в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статье о теракте (ст. 205 УК). Также проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления, предусмотренного статьей о госизмене (ст. 275 УК).

"По совокупности им грозит наказание от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что в ходе допросов "наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тысяч рублей".

Позднее ЦОС распространил видео с задержаниями и опросами задержанных. На видео все они сообщили, что участвовали в поджогах вышек сотовой связи после получения соответствующего задания в Telegram.

Один из подозреваемых рассказал, что после поджога вышки получил через мессенджер инструкции по производству взрывчатых веществ: "(Инструкции прислали) чтобы делать более серьезные проекты: поезда, цистерны, коммерческие поезда".

Другой задержанный сообщил, что получил задание "поджечь самолет".

ФСБ Иркутская область Самарская область Нижегородская область
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