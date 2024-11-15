В Подмосковье мужчину и подростка задержали по подозрению в подготовке поджога

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области по подозрению в подготовке поджога релейного шкафа на железной дороге задержаны мужчина 2001 года рождения и подросток 2009 года рождения, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) СКР.

Против них возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

По версии следствия, вечером 13 ноября 2024 года "подозреваемые, распределив роли между собой, за денежное вознаграждение и по указанию куратора, переписывающего с ними через один из мессенджеров, собирались выполнить его задание".

"Они должны были совершить поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления Московской железной дороги. Однако довести до конца свой преступный умысел они не смогли. Их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО", - говорится в сообщении.

Подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.